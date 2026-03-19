|Vertriebsvorstand übernimmt
|
19.03.2026 16:54:00
Managementwechsel bei KRONES - Aktie fällt
Der bisherige Vorstandschef Christoph Klenk mache im "besten gegenseitigen Einvernehmen" bereits mit Ablauf des 10. Juni Platz für das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Ricker, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Donnerstag in Neutraubling mit. Klenk war seit 2016 Chef des MDAX-Unternehmens. Ricker gehört seit 2012 zum Vorstand und ist Vertriebschef. Der Aktienkurs sackte am Nachmittag ab. Die Verluste lagen zuletzt bei rund fünf Prozent.
Zum 1. Juli treten nach der Entscheidung des Aufsichtsrats zwei weitere Manager in das Führungsgremium ein, Bülent Bayraktar für den Bereich Process and System Solutions sowie Reinhold Jung für das Ressort International Operations and Services.
Die KRONES-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 4,75 Prozent auf 116,20 Euro.
/men/jha/
NEUTRAUBLING (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Krones AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!