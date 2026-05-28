KRONES Aktie
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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Abfüllanlagen-Herstellers habe sich für das Geschäftsjahr 2026 insgesamt zuversichtlich gezeigt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Finanzvorstand Anders habe die Ziele bekräftigt, aber ein saisonbedingt schwächeres zweites Quartal, einen anhaltenden Anstieg der Inputkosten sowie einen sich abzeichnenden Druck auf die PET-Nachfrage in den Endmärkten eingeräumt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
180,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118,40 €
|
Abst. Kursziel*:
52,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,03%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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08.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 165 Euro (dpa-AFX)
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|ROUNDUP: Krones mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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