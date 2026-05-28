FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Abfüllanlagen-Herstellers habe sich für das Geschäftsjahr 2026 insgesamt zuversichtlich gezeigt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Finanzvorstand Anders habe die Ziele bekräftigt, aber ein saisonbedingt schwächeres zweites Quartal, einen anhaltenden Anstieg der Inputkosten sowie einen sich abzeichnenden Druck auf die PET-Nachfrage in den Endmärkten eingeräumt./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET



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