MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,72 Prozent höher bei 26 780,67 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243,654 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 26 586,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 589,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 787,18 Punkte, das Tagestief hingegen 26 475,02 Zähler.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,26 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 30.04.2024, einen Stand von 26 264,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 824,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 795,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 0,215 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 4,88 Prozent auf 5,63 EUR), Delivery Hero (+ 3,25 Prozent auf 28,55 EUR), Fraport (+ 2,83 Prozent auf 52,65 EUR), HUGO BOSS (+ 2,61 Prozent auf 48,27 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,12 Prozent auf 115,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen KION GROUP (-2,95 Prozent auf 43,07 EUR), Stabilus SE (-1,89 Prozent auf 57,00 EUR), Nemetschek SE (-1,25 Prozent auf 86,55 EUR), Befesa (-0,78 Prozent auf 33,04 EUR) und CTS Eventim (-0,68 Prozent auf 80,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 371 298 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,773 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

