MDAX aktuell: MDAX gibt nachmittags nach

Der MDAX wagt sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent schwächer bei 26 046,77 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246,053 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 26 121,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 099,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 879,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 154,81 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,088 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 839,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 101,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der MDAX einen Stand von 28 706,49 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,95 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 89,15 EUR), Delivery Hero (+ 1,78 Prozent auf 22,28 EUR), Gerresheimer (+ 1,76 Prozent auf 103,90 EUR), HelloFresh (+ 1,65 Prozent auf 12,35 EUR) und Vitesco Technologies (+ 1,64 Prozent auf 83,60 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-6,52 Prozent auf 31,56 EUR), KRONES (-4,69 Prozent auf 113,80 EUR), ENCAVIS (-2,96 Prozent auf 11,33 EUR), Lufthansa (-2,72 Prozent auf 7,30 EUR) und Nordex (-2,37 Prozent auf 9,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 721 698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,056 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at