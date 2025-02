MDAX aktuell: MDAX zeigt sich mittags fester

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,30 Prozent stärker bei 27 328,65 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 269,474 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,221 Prozent stärker bei 27 306,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27 246,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 27 244,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 414,08 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 371,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, wurde der MDAX mit 26 450,62 Punkten berechnet. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 12.02.2024, bei 26 095,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 6,26 Prozent. Bei 27 414,08 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 989,87 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 5,11 Prozent auf 12,44 EUR), Lufthansa (+ 3,69 Prozent auf 6,64 EUR), AUTO1 (+ 2,88 Prozent auf 18,96 EUR), thyssenkrupp (+ 2,54 Prozent auf 4,57 EUR) und PUMA SE (+ 2,15 Prozent auf 29,89 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-8,12 Prozent auf 53,75 EUR), TUI (-3,16 Prozent auf 7,36 EUR), AIXTRON SE (-2,77 Prozent auf 13,34 EUR), JENOPTIK (-2,76 Prozent auf 21,12 EUR) und HENSOLDT (-1,49 Prozent auf 35,66 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5 332 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 21,420 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 5,73 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

