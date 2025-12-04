TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,11 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investierten, hätten nun 3,214 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,90 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 03.12.2025 auf 17,39 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,10 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 1,93 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Papiere an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at