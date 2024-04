MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

So bewegt sich der MDAX am Morgen.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,09 Prozent schwächer bei 25 951,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 246,405 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 25 973,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25 973,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 011,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 855,31 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 2,34 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 064,14 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, bei 25 250,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, lag der MDAX noch bei 27 837,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,30 Prozent abwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 1,74 Prozent auf 99,30 EUR), K+S (+ 1,06 Prozent auf 13,86 EUR), PUMA SE (+ 0,97 Prozent auf 40,71 EUR), Fraport (+ 0,72 Prozent auf 44,80 EUR) und Talanx (+ 0,66 Prozent auf 68,95 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-2,32 Prozent auf 28,25 EUR), AIXTRON SE (-2,20 Prozent auf 21,76 EUR), HelloFresh (-1,73 Prozent auf 6,15 EUR), HENSOLDT (-1,22 Prozent auf 38,72 EUR) und Nordex (-1,20 Prozent auf 12,36 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 606 856 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,921 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

