Fraport Aktie

69,50EUR -1,30EUR -1,84%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

12.12.2025 16:49:13

Fraport Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69,00 € 		Abst. Kursziel*:
4,35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,60%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AGmehr Analysen

16:49 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Fraport Hold Warburg Research
11.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 69,55 -1,77% Fraport AG

