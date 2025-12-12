Fraport Aktie
|69,50EUR
|-1,30EUR
|-1,84%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69,00 €
|
Abst. Kursziel*:
4,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,60%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15:06
|ROUNDUP: Fraport plant erste Dividende seit der Pandemie - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
14:26
|Fraport zahlt nach Pause von sechs Jahren wieder eine Dividende (Dow Jones)
|
13:41
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Geschäftsplan 2026 / Wiederaufnahme Dividende (EQS Group)
|
13:41
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend (EQS Group)
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|16:49
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:49
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|69,55
|-1,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:49
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16:23
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|16:21
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:20
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|16:14
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16:11
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:45
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:23
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:19
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:09
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:35
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:28
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|10:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:23
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:13
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|10:10
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09:57
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|09:49
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:37
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09:35
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.