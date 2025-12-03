Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei den Frankfurtern setzt Analystin Elodie Rall für das Jahr 2026 und auch die Folgejahre auf eine positive Barmittelentwicklung. Fraport ist in ihrem Ausblick vom Dienstagabend Favorit unter Europas Flughafenaktien./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
71,00 €
Abst. Kursziel*:
16,90%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
71,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
15,44%
Analyst Name::
Elodie Rall
KGV*:
-
