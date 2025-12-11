Fraport Aktie

70,10EUR 1,95EUR 2,86%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 10:31:48

Fraport Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Verkehrszahlen für November seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Anlass für eine Veränderung der bestehenden Schätzungen zu dem Flughafenbetreiber gebe es unterdessen nicht./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69,50 € 		Abst. Kursziel*:
-0,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,57%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AGmehr Analysen

10:31 Fraport Hold Warburg Research
09:08 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Fraport Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 69,80 2,42% Fraport AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:51 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
10:50 RWE Overweight Barclays Capital
10:50 Enel Overweight Barclays Capital
10:44 PATRIZIA Buy Warburg Research
10:43 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:42 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
10:40 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10:31 Fraport Hold Warburg Research
10:28 ASML NV Buy UBS AG
10:07 Delivery Hero Buy UBS AG
10:06 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
10:03 E.ON Neutral UBS AG
10:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Roche Buy UBS AG
09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
09:41 Douglas Neutral UBS AG
09:39 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
09:16 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:15 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09:08 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:00 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
07:25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:59 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:13 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen