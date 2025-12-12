Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Ausschüttung an Aktionäre
|
12.12.2025 15:22:00
Fraport-Aktie tiefer: Unternehmen will erste Dividende seit Corona-Krise zahlen
An der Börse wurden die Neuigkeiten nach einem kurzen Kurssprung mit Verlusten quittiert: Die Fraport-Aktie lag am frühen Nachmittag mit gut einem Prozent im Minus bei 70,05 Euro und gehörte damit zu den wenigen Verlierern im festeren MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Im Jahresverlauf hat das Papier rund 18 Prozent gewonnen.
Vorstandschef Stefan Schulte und Finanzchef Matthias Zieschang hatten in den vergangenen Monaten bereits angedeutet, dass Fraport für 2025 wieder eine Dividende ausschütten könnte. Nun soll die Ausschüttung mehr als doppelt so hoch ausfallen, wie Analysten im Schnitt erwartet hatten. Fraport hatte die Dividendenzahlungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt, nachdem die weltweiten Reisebeschränkungen den Flugverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht hatten.
Während der Flugverkehr in den Folgejahren wieder anzog, trieben hohe Investitionen die Schulden des Flughafenbetreibers in die Höhe. So errichtete Fraport in Frankfurt und im peruanischen Lima neue Terminals. Das neue Terminal 3 in Frankfurt soll am 22. April 2026 in Betrieb gehen. Fraport rechnet dann mit steigenden Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und höheren Zinsaufwendungen. Dies zehrt den Angaben zufolge deutlich am Konzernergebnis.
Anders sieht es beim freien Barmittelzufluss aus: Während die Investitionen diesen zuletzt ins Minus zogen, soll er den Angaben zufolge 2026 ins Plus klettern. Damit erhalte Fraport den finanziellen Spielraum zur Zahlung von Dividenden und zum Schuldenabbau, hieß es weiter. Den formellen Dividendenvorschlag sollen Vorstand und Aufsichtsrat im kommenden Jahr fassen.
Längerfristig will Fraport wieder wie früher 40 bis 60 Prozent des Gewinnanteils der Gesellschafter als Dividende ausschütten. "Im Vordergrund der nächsten Jahre steht aber zunächst der Schuldenabbau", stellt das Unternehmen klar. Die bisher letzte Dividende hatte Fraport 2019 ausgeschüttet: Damals erhielten die Anteilseigner zwei Euro je Aktie für 2018. Größte Profiteure der Dividende sind das Land Hessen und die Stadt Frankfurt. Sie halten zusammen gut die Hälfte der Fraport-Aktien.
/stw/err/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
15:06
|ROUNDUP: Fraport plant erste Dividende seit der Pandemie - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
14:26
|Fraport zahlt nach Pause von sechs Jahren wieder eine Dividende (Dow Jones)
|
13:41
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Geschäftsplan 2026 / Wiederaufnahme Dividende (EQS Group)
|
13:41
|EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend (EQS Group)
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
11.12.25
|Fraport-Aktie freundlich: Stärkeres Passagieraufkommen im November (Dow Jones)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|70,40
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächelt -- DAX stabil -- Wall Street uneinheitlich erwartet -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag etwas tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenschluss unterschiedlich präsentieren. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.