Fraport Aktie
|69,80EUR
|1,65EUR
|2,42%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für November mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen habe die geplante Kapazität übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69,25 €
|
Abst. Kursziel*:
3,97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
