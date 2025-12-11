Fraport Aktie

Fraport Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für November mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen habe die geplante Kapazität übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

