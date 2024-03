MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell

Um 15:42 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 26 101,03 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 250,289 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 26 162,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 167,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 900,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 207,00 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,186 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, notierte der MDAX bei 25 785,98 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 26 691,29 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 28 811,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,75 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 5,74 Prozent auf 1,93 EUR), HUGO BOSS (+ 3,09 Prozent auf 56,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 119,90 EUR), TAG Immobilien (+ 2,52 Prozent auf 12,02 EUR) und SMA Solar (+ 2,28 Prozent auf 58,35 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HelloFresh (-42,15 Prozent auf 6,85 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,70 Prozent auf 122,35 EUR), AIXTRON SE (-3,09 Prozent auf 26,64 EUR), HENSOLDT (-1,72 Prozent auf 34,28 EUR) und GEA (-1,54 Prozent auf 36,55 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 18 474 436 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,379 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,72 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at