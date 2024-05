MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag 1,02 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9 770,396 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 2,07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 263,80 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +102,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at