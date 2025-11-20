MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Am 20.11.2024 wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 2,70 EUR. Bei einem Aroundtown SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,037 Aroundtown SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (3,09 EUR), wäre die Investition nun 114,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,30 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at