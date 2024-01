MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Gerresheimer gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gerresheimer-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,563 Gerresheimer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.01.2024 14 801,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,40 EUR belief. Mit einer Performance von +48,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Gerresheimer einen Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Gerresheimer-Papiers fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Gerresheimer-Anteilsschein bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at