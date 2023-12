MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,65 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,555 HELLA GmbH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 81,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 025,74 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 9,10 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at