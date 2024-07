MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen K+S-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 12,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, hätte er nun 823,723 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2024 9 563,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,61 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 4,37 Prozent vermindert.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at