MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das K+S-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 410,004 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 661,75 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 17.11.2025 auf 11,37 EUR belief. Mit einer Performance von -53,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at