K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
Rentabler K+S-Einstieg?
|
18.11.2025 10:03:39
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet
Das K+S-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 410,004 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 661,75 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 17.11.2025 auf 11,37 EUR belief. Mit einer Performance von -53,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,10 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: K+S
|
17.11.25
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.25
|K+S meldet Gewinnsprung dank Preisanstieg - Aktie volatil (dpa-AFX)
|
11.11.25
|ROUNDUP 2: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt (dpa-AFX)
|
11.11.25
|EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
