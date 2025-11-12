K+S Aktie

11,54EUR 0,45EUR 4,06%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

12.11.2025 11:53:15

K+S Sell

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Konsensschätzungen spiegelten aber eine zu entspannte Haltung wider hinsichtlich hoher neuer Kapazitäten am Kalimarkt ab dem Jahr 2027./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

