FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 11 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte senkte die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und 2027 nach den Quartalszahlen um ein bis zwei Prozent. Dem lägen etwas niedrigere Annahmen für die Kalipreise und -volumina zugrunde, so der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.