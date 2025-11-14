K+S Aktie
|11,68EUR
|-0,05EUR
|-0,43%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Underperform" belassen. Angesichts der gedämpften Stimmung auf dem Kalimarkt, der begrenzten Kaufkraft der Kunden und weitgehend normalisierter Lagerbestände bleibe er vorsichtig, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Die Kosten des europäischen Klimaschutzinstrumentes CBAM könnten die Nachfrage belasten, während die Prämien für Spezialprodukte anfällig erschienen, falls die Erzeuger auf günstigere Produkte umsteigen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
11,73 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,27%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
11,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,95%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
