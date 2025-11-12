K+S Aktie

11,52EUR 0,43EUR 3,88%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

12.11.2025 16:29:19

K+S Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Düngerhersteller habe ein "ordentliches Quartal" abgeliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei auch im kommenden Jahr kein echter Rückenwind für den Kalipreis in Sicht. Er sprach von einem "dynamikarmen Kali-Markt"./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

