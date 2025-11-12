NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 13,00 auf 12,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihre Schätzungen am Dienstagabend geringfügig an die Quartalszahlen des Düngerkonzerns an. Zudem verschob sie die Bewertungsbasis für ihr Kursziel bis Ende 2027./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.