K+S Aktie

11,55EUR 0,46EUR 4,15%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 06:04:02

K+S Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 13,00 auf 12,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihre Schätzungen am Dienstagabend geringfügig an die Quartalszahlen des Düngerkonzerns an. Zudem verschob sie die Bewertungsbasis für ihr Kursziel bis Ende 2027./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11,04 € 		Abst. Kursziel*:
15,04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten