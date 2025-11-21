MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Knorr-Bremse-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,02 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 185,117 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 420,21 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 20.11.2025 auf 83,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 54,20 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 13,57 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at