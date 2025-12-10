LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

LEG Immobilien-Anlage unter der Lupe 10.12.2025 10:04:06

MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem LEG Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 116,37 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,930 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie auf 61,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 293,31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,07 Prozent eingebüßt.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,67 Mrd. Euro. Der LEG Immobilien-Börsengang fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten