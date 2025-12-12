MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Talanx-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 30,38 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 329,164 Talanx-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.12.2025 auf 109,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 175,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 261,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 28,21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Talanx-Papiers fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Talanx-Papiers belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at