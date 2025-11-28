Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Lukratives Talanx-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,05 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 1,265 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.11.2025 auf 111,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,30 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41,30 Prozent.
Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 28,81 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 fand der erste Handelstag des Talanx-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Talanx-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,05 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
