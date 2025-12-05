MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Talanx-Papiers betrug an diesem Tag 42,84 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,343 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 560,69 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 04.12.2025 auf 109,70 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 560,69 EUR entspricht einer Performance von +156,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 27,96 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Talanx-Aktie bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at