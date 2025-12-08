Talanx Aktie
|109,30EUR
|1,30EUR
|1,20%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das zuletzt starke Wachstum des Versicherers zeige dessen Disziplin bei Vertragsabschlüssen, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Der Konzern sei daher mit Blick auf den nun trägeren Branchenzyklus sehr gut aufgestellt./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
143,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
108,90 €
|
Abst. Kursziel*:
31,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,83%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
