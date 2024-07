MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das CTS Eventim-Papier bei 56,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 175,871 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 735,49 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 25.07.2024 auf 78,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,35 Prozent.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 7,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Anteils auf 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at