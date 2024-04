MDAX-Titel HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HelloFresh von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in HelloFresh-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit HelloFresh-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,127 HelloFresh-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HelloFresh-Papiers auf 6,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,83 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 27,83 EUR, was einer negativen Performance von 72,17 Prozent entspricht.

Am Markt war HelloFresh jüngst 1,14 Mrd. Euro wert. Das HelloFresh-Papier wurde am 02.11.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des HelloFresh-Papiers lag damals bei 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at