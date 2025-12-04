HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 04.12.2025 10:03:38

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die HUGO BOSS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HUGO BOSS-Anteile bei 37,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 263,505 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen HUGO BOSS-Anteile wären am 03.12.2025 9 299,08 EUR wert, da der Schlussstand 35,29 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 7,01 Prozent.

Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten