MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die HUGO BOSS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HUGO BOSS-Anteile bei 37,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 263,505 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen HUGO BOSS-Anteile wären am 03.12.2025 9 299,08 EUR wert, da der Schlussstand 35,29 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 7,01 Prozent.

Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at