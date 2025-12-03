HUGO BOSS Aktie
|34,96EUR
|-0,04EUR
|-0,11%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach strategischen Aussagen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der dort angekündigte Fokus auf die drei Aspekte Marken, Vertrieb und Effizienzsteigerungen sei nicht wirklich neu, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es handele sich eher um eine Fortschreibung bisheriger strategischer Maßnahmen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35,15 €
|
Abst. Kursziel*:
19,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
