FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach strategischen Aussagen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der dort angekündigte Fokus auf die drei Aspekte Marken, Vertrieb und Effizienzsteigerungen sei nicht wirklich neu, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es handele sich eher um eine Fortschreibung bisheriger strategischer Maßnahmen./bek/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.