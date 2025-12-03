HUGO BOSS Aktie

34,96EUR -0,04EUR -0,11%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

03.12.2025 12:03:54

HUGO BOSS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach strategischen Aussagen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der dort angekündigte Fokus auf die drei Aspekte Marken, Vertrieb und Effizienzsteigerungen sei nicht wirklich neu, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es handele sich eher um eine Fortschreibung bisheriger strategischer Maßnahmen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35,15 € 		Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

