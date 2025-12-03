ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach genauerem Blick auf das Strategie-Update mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Die Metzinger setzten auf Effizienzsteigerungen anstelle von Investitionen, um 2027 wieder profitabel zu wachsen, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Im hart umkämpften Umfeld könnte das kritisch gesehen werden. Krankowski hatte in seiner ersten Einschätzung vom Dienstagabend bereits darauf hingewiesen, dass der Mittelpunkt des neuen Zielkorridors für das operative Ergebnis etwa 19 Prozent unter dem bisherigen Marktkonsens liege./rob/ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



