HUGO BOSS Aktie
|34,76EUR
|-0,24EUR
|-0,69%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach genauerem Blick auf das Strategie-Update mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Die Metzinger setzten auf Effizienzsteigerungen anstelle von Investitionen, um 2027 wieder profitabel zu wachsen, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Im hart umkämpften Umfeld könnte das kritisch gesehen werden. Krankowski hatte in seiner ersten Einschätzung vom Dienstagabend bereits darauf hingewiesen, dass der Mittelpunkt des neuen Zielkorridors für das operative Ergebnis etwa 19 Prozent unter dem bisherigen Marktkonsens liege./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,08 €
|
Abst. Kursziel*:
8,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,44%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
11:54
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
11:26
|ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
08:54
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern (dpa-AFX)
|
08:16
|Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an (Dow Jones)
|
06:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
06:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX)
|
02.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck (Dow Jones)