HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Einstufung "Hold"
|
04.12.2025 14:16:38
HUGO BOSS-Aktie im Minus: Jefferies senkt Kursziel
Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe.
Die HUGO BOSS-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 34,91 Euro nach.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.12.25
|MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)