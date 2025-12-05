Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Profitable Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage?
|
05.12.2025 10:03:38
MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet
Das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile bei 134,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,516 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 62,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 638,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,61 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) betrug jüngst 1,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
