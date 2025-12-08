MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bilfinger SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.12.2020 wurde das Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 26,87 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,222 Anteilen. Die gehaltenen Bilfinger SE-Anteile wären am 05.12.2025 3 737,04 EUR wert, da der Schlussstand 100,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +273,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 3,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at