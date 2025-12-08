Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Bilfinger Aktie

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

08.12.2025 10:04:39

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bilfinger SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.12.2020 wurde das Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 26,87 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,222 Anteilen. Die gehaltenen Bilfinger SE-Anteile wären am 05.12.2025 3 737,04 EUR wert, da der Schlussstand 100,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +273,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bilfinger SE war somit zuletzt am Markt 3,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
14.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
