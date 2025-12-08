Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Bilfinger Aktie

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Positive Analyse 08.12.2025 11:59:39

Bilfinger-Aktie mit neuem Rekord - Kurszielanhebung beflügelt

Die Aktien von Bilfinger haben ihre Rekordjagd am Montagvormittag bis auf 105,70 Euro fortsetzt.

Damit liegen die Papiere des Industriedienstleisters 2025 bereits 128 Prozent im Plus. Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux stockten ihr Kursziel auf 119 Euro auf und raten weiter zum Kauf.

Die Anlagestory sei immer noch nicht ausgereizt, hieß es. Wenn man die auf dem Kapitalmarkttag gut dargelegte Strategie nun so erfolgreich umsetze, wie das Geschäft in den vergangenen drei Jahren, dürften die Bilfinger-Aktien in den kommenden Monaten weiter überdurchschnittlich laufen. Die Bewertung der Aktien sei immer noch wenig ambitioniert.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

