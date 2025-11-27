Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Aktionärsdruck
|
27.11.2025 20:08:38
Delivery Hero-Aktie steigt: Großaktionäre für Überprüfung der Unternehmensstrategie
Auf der Handelsplattform Tradegate legt der Kurs der Delivery Hero-Papiere am Donnerstag nachbörslich zeitweise auf 17,85 Euro zu. Das entspricht einem Aufschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss.
Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Großaktionäre drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.
Ein Branchenkenner sah darin auf den ersten Blick wenig essenziell Neues. Die Branche konsolidiere schon länger.
Zudem überrascht es nicht, dass Anteilseigner unzufrieden sein dürften mit Blick auf den Aktienkurs. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet.
/mis/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Delivery Hero
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.11.25
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.11.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)