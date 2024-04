MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Fraport-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Fraport-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fraport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 188,822 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 48,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 225,83 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,74 Prozent eingebüßt.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,51 Mrd. Euro gelistet. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Die Fraport-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

