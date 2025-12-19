Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Profitable Gerresheimer-Anlage? 19.12.2025 10:03:56

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gerresheimer von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Gerresheimer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.12.2020 wurden Gerresheimer-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 90,75 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,193 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.12.2025 2 975,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70,25 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer belief sich zuletzt auf 928,44 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Gerresheimer-Papiere an der Börse XETRA war der 11.06.2007. Die Gerresheimer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

