Frühe Investition 31.10.2025 10:04:19

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gerresheimer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Gerresheimer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Gerresheimer-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Gerresheimer-Anteile letztlich bei 70,97 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,090 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 27,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 390,87 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 60,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gerresheimer eine Marktkapitalisierung von 958,14 Mio. Euro. Am 11.06.2007 wurden Gerresheimer-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Gerresheimer-Anteils lag damals bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

