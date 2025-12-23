MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HOCHTIEF-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HOCHTIEF-Papier bei 128,70 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hat, hat nun 77,700 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 334,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 951,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159,52 Prozent vermehrt.

Am Markt war HOCHTIEF jüngst 25,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at