MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die K+S-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 14,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hat, hat nun 714,286 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 950,00 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 07.10.2024 auf 11,13 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,50 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von K+S belief sich zuletzt auf 1,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at