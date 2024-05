MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile an diesem Tag bei 91,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 108,814 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiers auf 125,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 656,15 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 36,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at