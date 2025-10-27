MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit RTL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,86 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 130,107 RTL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (34,65 EUR), wäre das Investment nun 4 508,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 5,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at