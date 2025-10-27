RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Langfristige Performance
|
27.10.2025 10:04:55
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit RTL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,86 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 130,107 RTL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (34,65 EUR), wäre das Investment nun 4 508,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,92 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 5,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
28.10.25
|XETRA-Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.10.25