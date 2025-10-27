RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 27.10.2025 10:04:55

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen RTL-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit RTL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,86 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 130,107 RTL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (34,65 EUR), wäre das Investment nun 4 508,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RTL belief sich zuletzt auf 5,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten