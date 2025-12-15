MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen RTL-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die RTL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 40,04 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,498 Anteilen. Die gehaltenen RTL-Anteile wären am 12.12.2025 81,29 EUR wert, da der Schlussstand 32,55 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 18,71 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von RTL bezifferte sich zuletzt auf 5,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at