RTL-Investmentbeispiel 15.12.2025 10:04:02

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen RTL-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die RTL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 40,04 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,498 Anteilen. Die gehaltenen RTL-Anteile wären am 12.12.2025 81,29 EUR wert, da der Schlussstand 32,55 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 18,71 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von RTL bezifferte sich zuletzt auf 5,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RTL Group

10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
18.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

