MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ströer SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ströer SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 141,343 Ströer SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2024 gerechnet (60,75 EUR), wäre das Investment nun 8 586,57 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,13 Prozent abgenommen.

Ströer SE wurde am Markt mit 3,38 Mrd. Euro bewertet. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Ströer SE-Aktie auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

