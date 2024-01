MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Talanx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Talanx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,06 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,991 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 262,02 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 18.01.2024 auf 65,65 EUR belief. Damit wäre die Investition um 162,02 Prozent gestiegen.

Der Talanx-Wert an der Börse wurde auf 16,93 Mrd. Euro beziffert. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Talanx-Aktie lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at